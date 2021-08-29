نريمان الملا: الإماراتية نموذج في العطاء

ابوظبي - سيف اليزيد - ملبورن (وام)

أكدت الدكتورة نريمان الملا القنصل العام للدولة في ملبورن، أن يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام هو تجسيد للمعنى الحقيقي لطموح المرأة، والذي مكنها من تحقيق نجاحات وإنجازات غير مسبوقة في كافة مجالات وميادين العمل.

وقالت الدكتورة نريمان الملا: «يوم المرأة الإماراتية» مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، كما يأتي تقديراً لدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة دولة الإمارات وتقدمها المستدام.. مشيرةً إلى شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، الذي أطلق بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 عام الخمسين، وذلك تجسيداً لطموحات المرأة الإماراتية التي ليس لها حدود في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.