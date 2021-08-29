محمد الريسي: الإماراتية.. 5 عقود من الجدارة المهنية في المشهد الإعلامي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تأل جهداً في سبيل توفير كل الممكنات والإمكانات التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتفعيل أدوارها في المجتمع وتحقيق المساواة لها ومنحها الفرص المواتية لتأخذ مكانها اللائق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولتتبوأ مكانتها المنشودة إيذاناً بالتمكين لها في المجتمع.

وقال: «ها نحن نطوي 50 عاماً من الإنجازات الفريدة.. خمسة عقود مزدهرة مضت كانت مليئة بالرفاه والنماء الذي نفخر بجني ثماره اليانعة.. شهدت بصمات رائدة للمرأة الإماراتية على الصعد كافة ومن بينها قطاع الإعلام».. وأشاد في هذا الصدد بإسهامات ابنة الإمارات الفاعلة في مسيرة الإعلام الوطني بكل نماذجه وصوره وجهودها المشهودة في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع سواء من خلال الظهور الإعلامي الفاعل وطرح رؤاها في القضايا الوطنية أو أدوارها المؤثرة بالمؤسسات الإعلامية المختلفة لتنجح في إثبات جدارتها المهنية في مختلف ميادين الإعلام.