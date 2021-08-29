محمد المري: دور ريادي للمرأة الإماراتية في قيادة مسيرة التنمية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن احتفال الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، والذي يأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة، يجسد رؤية القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدور المرأة الإماراتية الريادي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويعكس اهتمام الدولة بمساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد.