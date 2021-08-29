الامارات | «الصحة» تخفّض أسعار 4 أصناف أدوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تخفّض أسعار 4 أصناف أدوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قراراً بخفض أسعار بيع أربعة أصناف من الأدوية، تعالج أمراضاً مختلفة، بنسب تصل إلى 70%.

وحسب القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2021، الذي أصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع، فقد تقرر تخفيض أسعار أربعة أصناف من الأدوية، بنسبة تراوح بين 50 و70%، اعتبارا من الرابع من شهر سبتمبر المقبل. وتعالج ثلاثة أصناف من الأدوية الأربعة المخفض ثمنها، مرض الربو بجرعات مختلفة، يستخدم لدى الكبار والأطفال من سن سنتين وأكثر، فيما يمنع الدواء الرابع تشكل الجلطات الدموية، كما يُقلل من احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب، أو السكتة الدماغية لدى المرضى الذين تعرضوا إليها من قبل.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من مبادرات الوزارة، لخفض أسعار الأدوية، بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذها في 2011، بالتعاون مع شركات الدواء الكبرى. وتشمل قائمة الأدوية المخفضة «MoNAL Tl 4mg»، و«MoNal TL 4mg»، و«MoNal TL 10mg»، و«Plopido 57mg».

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