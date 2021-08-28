طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي متوسطا، يضطرب أحياناً ليلاً. يحدث المد الأول عند 17:09 والمد الثاني عند 05:12 والجزر الأول عند الساعة 10:23 والجزر الثاني عند الساعة 23:40.

وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند 12:56 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 20:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.