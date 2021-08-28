الامارات | "الهوية والجنسية" تعلن تمديد ساعات العمل في 3 مراكز لسعادة المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية والجنسية" تعلن تمديد ساعات العمل في 3 مراكز لسعادة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تمديد ساعات العمل بمركزي مصفح ومدينة خليفة الطبية بأبوظبي ومركز اليلايس لسعادة المتعاملين بدبي.

وأوضحت الهيئة أن ساعات عمل المراكز ستبدأ من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءً، اعتبارا من غد، وذلك سعياً من الهيئة إلى رفع كفاءة مراكز الخدمة نحو تعزيز معدلات سعادة ورضا المتعاملين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news