الامارات | "الهوية والجنسية" تعلن تمديد ساعات العمل في 3 مراكز لسعادة المتعاملين

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية والجنسية" تعلن تمديد ساعات العمل في 3 مراكز لسعادة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تمديد ساعات العمل بمركزي مصفح ومدينة خليفة الطبية بأبوظبي ومركز اليلايس لسعادة المتعاملين بدبي.
وأوضحت الهيئة أن ساعات عمل المراكز ستبدأ من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءً، اعتبارا من غد، وذلك سعياً من الهيئة إلى رفع كفاءة مراكز الخدمة نحو تعزيز معدلات سعادة ورضا المتعاملين.
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