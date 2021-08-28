الامارات | محمد بن راشد يترأس وفد الدولة خلال انطلاق أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يترأس وفد الدولة خلال انطلاق أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، والذي انعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة إقليمية ودولية، حيث ترأس سموه، وفد الدولة اثناء انطلاق المؤتمر الذي بحث مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

وقال رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق الدكتور مصطفى الكاظمي، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة : "نرفض أن يكون العراق منطلقا لأي تهديد لأي جهة"، مشيراً إلى أن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئة الحاضنة له".

وأضاف الكاظمي خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة : "انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في العراق، مؤكداً أنه لا عودة للماضي أو المسارات غير الديمقراطية أو الحروب العبثية، وأن ما يجمع شعوبنا أكثر مما يفرقها"، لافتاً في السياق ذاته إلى أهمية دعم كل الأطراف والجيران في ملف إعادة إعمار العراق.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق سالم عيسى القطام.

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