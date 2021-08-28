محمد بن راشد: الأمير تميم شقيق وصديق

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، مساء اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، على هامش «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، المنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وتبادل سموه، مع أمير دولة قطر الشقيقة، خلال اللقاء، الأحاديث حول المؤتمر ونتائجه المتوقعة بما يخدم دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، متمنين لأعمال المؤتمر النجاح، وللشعب العراقي التقدم والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، " أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله .. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى … حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة سالم عيسى القطام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق.