محمد بن راشد يتوجه إلى بغداد على رأس وفد الدولة إلى "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"

ابوظبي - سيف اليزيد - غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحفظ الله ورعايته، البلاد صباح اليوم متوجهاً الى جمهورية العراق الشقيقة، للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

يرافق سموه، وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة سالم عيسى القطام، سفير الدولة لدى جمهورية العراق.