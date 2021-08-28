الامارات | "أبوظبي التقني": يطبق نظام الدراسة الحضورية على 80% من الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي التقني": يطبق نظام الدراسة الحضورية على 80% من الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، أن الدراسة حضورية بنسبة 80% في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وسط إجراءات احترازية كاملة خلال مرحلة كوفيد 19، بما يضمن السلامة الصحية التامة للجميع، فيما تكون الدراسة عبر تقنيات الاتصال المرئي بنسبة 20% لأصحاب الأعذار الطبية مثل المرضى والمصابين بـ "كورونا" والمعزولين طبياً وغيرها من الحالات التي تثبت بشهادة طبية.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد العور، اعتماد نظام التعليم الهجين حيث يتم تبادل حضور المجموعات الطلابية بشكل اسبوعي لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي والتوافق مع كافة الاحترازات الوقائية، مشيراً إلى أن نظام الدراسة في منظومة"أبوظبي التقني" يقوم على المختبرات و ورش التدريب العملي نظراً لأن غالبية المواد تطبيقية وعملية، وتتطلب المواجهة المباشرة بين المعلم والطالب بما يضمن تحقيق كامل الأهداف المرجوة من العملية التعليمية برمتها.

وأكد العور، أن استراتيجية "أبوظبي التقني" و"التكنولوجيا التنطبيقية" موحدة وتتضمن برامج متخصصة تستهدف رفع كفاءة وفعالية عناصر العملية التعليمية والإدارية، إضافة الى صياغة وتنفيذ شراكات إستراتيجية مع المنظمات الدولية، والمؤسسات الصناعية الرائدة والمتخصصة في كافة القطاعات الصناعية والتكنولوجية، من أجل ربط الطلبة بالواقع العملي للتخصصات التي يدرسونها ويتدربون عليها في أحدث المخترات.

وشدد على أن "أبوظبي التقني" والمؤسسات الجامعية والثانوية التابعة له، يعملون وفق إستراتيجية متقدمة ليكون الأداء التعليمي خلال العام الدراسي الجديد؛ متوافقاً تماماً مع معايير تنمية القدرات المتخصصة للمعلمين والإداريين والطلبة، وغيرها من المعايير اللازمة لتطوير العملية التعليمية والإدارية في قطاع التعليم التقني والمهني، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات والممارسات والبرامج من خلال نشر مفاهيم التميز لدى كافة عناصر العملية التعليمية.

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الجديد ينطلق في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، اليوم الأحد " 29 أغسطس"، فيما بدأ بالفعل الأحد الماضي 22 أغطسطس في بوليتكنك أبوظبي بفروعه في أبوظبي والعين، والظفرة، وفي كلية فاطمة للعلوم الصحية بأفرعها في أبوظبي، والعين، والظفرة، وعجمان.

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