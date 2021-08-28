الامارات | محمد بن راشد يلتقي أمير دولة قطر على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي أمير دولة قطر على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، المنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وتبادل سموه، مع أمير دولة قطر الشقيقة، خلال اللقاء، الأحاديث حول المؤتمر ونتائجه المتوقعة بما يخدم دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، متمنين لأعمال المؤتمر النجاح، وللشعب العراقي التقدم والازدهار.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق سالم عيسى القطام.

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