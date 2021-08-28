الامارات | محمد بن راشد يتوجه إلى بغداد مترئساً وفد الدولة في "قمة دول الجوار العراقي"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتوجه إلى بغداد مترئساً وفد الدولة في "قمة دول الجوار العراقي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البلاد صباح اليوم متوجهاً الى جمهورية العراق الشقيقة، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي.

ويرافق سموه، وفد رفيع المستوى يضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق عادة سالم عيسى القطام.

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