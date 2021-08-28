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الامارات | فاطمة بنت مبارك في رسالة نصية للسيدات: أدام الله عليكن النجاح والازدهار

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مروة سليم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، السيدات صباح اليوم، بارسال رسالة نصية إليهن عبر هواتفهن، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقالت سموها من خلال الرسالة النصية "يُسعدني في يوم المرأة الإماراتية 2021 أن أبارك لكن إنجازات تتسارع وقيادة تبادر وكفاءات تتسابق نحو العلياء.. كنتِ وما زلتِ شريك أساسي وفاعل في مسيرة بناء الوطن ، أدام الله عليكن النجاح والازدهار"

فاطمة بنت مبارك

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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