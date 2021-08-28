حمدان بن زايد: إسهامات متميزة للمرأة الإماراتية في مسيرة بناء الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية هامة نوجه فيها أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على ما وصلت إليه ابنة الإمارات من نجاح وتميز داخل الوطن وخارجه.

وأكد سموه، في تغريدة على تويتر، أن المرأة الإماراتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا، نسعد بدورها وإسهاماتها المتميزة في مسيرة بناء الوطن ونهضته وتطوره.