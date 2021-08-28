طحنون بن محمد: الشيخة فاطمة نموذج ملهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نموذج ملهم لمسيرة نهضة المرأة الإماراتية. ورفع سموه التهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً الفخر بابنة الإمارات وصورتها المشرفة. وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «يوم المرأة الإماراتية فرصة نرفع فيها أسمى آيات التقدير لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، النموذج الملهم لمسيرة نهضة المرأة الإماراتية، التي نفخر اليوم بصورتها المشرفة في كل مجال».