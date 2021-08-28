هزاع بن زايد: فخر واعتزاز بإنجازات المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن الفخر والاعتزاز بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، سواء كانت أماً أو مربية أو عاملة أو شريكاً في عملية التنمية.

وأكد سموه أن الإنجازات ستتواصل مع الإماراتية. وهنأ سموه، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بما حققته وتحققه من ازدهار وتقدم للمرأة والأسرة والمجتمع. ودوّن سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في #يوم_المرأة_الإماراتية كل الفخر والاعتزاز بما أنجزته المرأة في مختلف المجالات أماً ومربية وعاملة وشريكة في عملية التنمية، ومعها تتواصل الإنجازات وننظر إلى المستقبل بإيجابية وثقة، مهنئين أم الإمارات لما حققته وتحققه في سبيل المزيد من الازدهار والتقدم للمرأة والأسرة والمجتمع».