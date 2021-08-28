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منصور بن زايد: دور رائد للشيخة فاطمة في بناء الوطن

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وأكد سموه الدور الرائد لسموها في بناء الوطن، وتمكين المرأة الإماراتية. وحيا سموه جميع الإماراتيات وهن يتهيأن للانتقال بالدولة لمرحلة «الخمسين».
وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية أرفع أسمى آيات التهاني لأم الإمارات، الشيخة فاطمة بنت مبارك، تقديراً لدورها الرائد في بناء الوطن، وتمكين المرأة الإماراتية. والتحية لجميع نساء بلادي المتهيئات بقوة للانتقال بالدولة لمرحلة الخمسين عاماً القادمة من مسيرة دولتنا».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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