عبدالله بن زايد: كلنا ثقة بقدرة المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: «إن مقومات المرأة الإماراتية التي تسلحت بالعلم والمعرفة، وسخرت كل إمكانياتها من أجل دولة الإمارات، ساهمت في تبوّء الدولة مكانة مرموقة في السلك الدبلوماسي وتشكيل شبكة علاقات متميزة للدولة، وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية وتحقيق الكثير من الإنجازات المثمرة».

وتابع سموه: «مع طموحاتها المستمرة ستعمل المرأة الإماراتية جاهدة على تحقيق أهداف دولة الإمارات المستقبلية، استعداداً للخمسين عاماً المقبلة ليكون وطناً مشرقاً ومتقدماً قادراً على التنافس في كافة المجالات».

وأكد سموه أن المرأة الإماراتية تشغل حالياً مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تمثل نسبة السيدات الإماراتيات إلى الذكور في الوزارة 42.5%. ويشمل السلك الدبلوماسي الإماراتي تسع سفيرات، بالإضافة إلى قنصل عام يمثّلن الدولة ووجهها الحضاري المشرق في الخارج.

ولفت سموه إلى أنه مما لا شك فيه أن الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية تعتبر ترجمة عملية للرؤية الحكيمة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وكلنا ثقة بقدرة المرأة الإماراتية في تعزيز مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل.