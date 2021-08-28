«أبوظبي للإعلام» تحتفى بيوم المرأة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفت أبوظبي للإعلام بيوم المرأة الإماراتية، بتسليط الضوء على دور المرأة وإنجازاتها ومساهماتها اللا محدودة في خدمة وبناء الدولة، وقدرتها على تحدي الصعاب وصناعة الإنجازات والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة باستشراف المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة.

كما أطلقت «أبوظبي للإعلام» عبر جميع منصاتها الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية، وسم «شكراً أم الإمارات»، لتقديم الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على ما تقدمه من دعم لا محدود لتمكين المرأة الإماراتية وتقدمها ورفعتها، وذلك عبر بث الفيديوهات والمواد المقروءة والمرئية التي تسلط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية بدعم سموها في جميع المحافل والمجالات، وتجربة تمكينها في الدولة وصولاً إلى تحقيق نتائج ومستويات متقدمة في المجالات كافة.

وتزخر «أبوظبي للإعلام» بالنماذج الملهمة للمرأة الإماراتية التي تتواجد خلف مختلف النجاحات للشركة، سواء في التقديم التلفزيون أو الإخراج أو الإعداد، أو في النشر الصحفي أو الإذاعي أو المنصات الرقمية، حيث أثبتت المرأة العاملة في المجال الإعلامي تفوقها وتميزها بفضل الدعم اللامحدود التي تتلقاه من القيادة الرشيدة ودعم «أم الإمارات».

وعرضت «أبوظبي للإعلام» عبر منصاتها المختلفة نماذج ملهمة تبرز الجانب الحضاري للدولة في دعم وتمكين المرأة على مختلف الصعد والمجالات والأماكن القيادية، بما يعكس تميز المرأة الإماراتية ويوضح مدى التطور والريادة التي باتت تتمتع بها اليوم من خلال برامج هادفة وشاملة واستراتيجيات تسير برؤى وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.