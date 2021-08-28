معلمات في يوم المرأة الإماراتية: الطلبة قادة الغد ورعايتهم أمانة في أعناقنا

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

تستعد المعلمة الإماراتية لعام دراسي جديد يعود فيه الطلبة إلى مقاعدهم بعد غياب طويل عن المدرسة بسبب جائحة كورونا. وبعد الدور الكبير والفاعل الذي لعبته المعلمات الإماراتيات خلال فترة التعليم عن بُعد، والذي مكّن الدولة من تطبيق استمرارية التعليم في الأزمات والطوارئ، تعود المعلمة الإماراتية مع طلبتها، لتواجه تحديات جديدة، وتسير بأجيال المستقبل إلى مربع الأمان الصحي والتعليمي.

قالت سميرة الحوسني مديرة مدرسة الشوامخ في أبوظبي إن للمرأة الإماراتية دوراً بارزاً في الدولة، خصوصاً في قطاع التعليم، الذي لا يعدّ فقط مهنة تؤديها خلال ساعات محددة، وإنما هو دور أوسع وأشمل من ذلك، تلعب فيه دور الأم والأخت والمرشدة والصديقة للطلبة في وقت واحد.

وقالت إن المعلمة الإماراتية تمكنت خلال جائحة كورونا من توطيد علاقة الطالب بعملية التعلّم بشكل مستمر خلال الدراسة عن بعد، وهي في نفس الوقت ساهمت في تعزيز قوانين الدولة وخطتها للأزمات والطوارئ. كما عملت خلال تلك الفترة على استخدام التقنيات بشكل فاعل أكثر بما يجعل الطالب أكثر انخراطاً في العملية التعليمية.

سميرة الحوسني

وقالت إن اليوم مع العودة الآمنة للطلبة إلى مدارس الدولة، تلعب المعلمة الإماراتية دوراً بارزاً في تجهيز رجوع آمن للطلبة، لافتة إلى أن دورها هنا ليس تنفيذياً فقط، وإنما هو مساهمة في تطوير خطط المدرسة مع كل مستجد على أرض الواقع. وأكدت أن المعلمة المواطنة على أتمّ الجهوزية لبدء عام استثنائي بعد غياب طويل للطلبة، وهي شريكٌ داخل المدرسة في اتخاذ القرارات وتطوير الخطط التعليمية والوقائية.

جهوزية تامة

وقالت المعلمة مريم الزعابي إن المعلمين بشكل عام هم عماد نظم التعلّم، وهم يلعبون دوراً محورياً في تحقيق أهداف التعلّم بغض النظر عن السياق السائد أي جائحة كورونا أو أي أزمة أخرى. ولفتت إلى أنه في ظل تدابير الإغلاق والحجر، قدمت المعلمة الإماراتية كل الجهود لتقديم خدمة التعلّم عن بعد بالجودة المطلوبة إلى الطلبة في منازلهم، باستخدام التقنيات الحديثة.

وفي العام الدراسي الجديد، لا تقل أهمية دور المعلمة مع إعادة فتح المدارس. فهي ستقوم التعريف بالتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا، بما يحقق سلامة الطلبة ويطمئن أسرهم بالدرجة الأولى.

وأكدت أن التحديات الماثلة أمام المعلمة الإماراتية كبيرة، وهي على أتم الجهوزية سواء من الناحية التدريبية، أو من الناحية المعنوية للأخذ بيد الطلبة الحاضرين، والعمل معاً على ردم الفجوة التعليمية بين الطلبة.

وقالت هند المعلا رئيسة الإبداع والسعادة والابتكار إن دولة الإمارات منذ تأسيسها اهتمت بتعليم المرأة وتمكينها، ولم تتوان عن دعمها على الرغم من عدم جهوزية المجتمع آنذاك لتقبّل المفاهيم الجديدة. وأكدت أن مسيرة التغيير التي انتهجتها القيادة، والتي تبدأ من خلالهم كقدوة للمواطنين من أفراد المجتمع، ساعدت المرأة الإماراتية على إثبات نفسها في مختلف المجالات.

هند المعلا

ولفتت إلى أن مسيرة التعليم التي مرت بتحديات كبيرة خلال العامين الماضيين منذ جائحة كورونا، أثبتت فيها الكوادر الإماراتية من معلمات ومديرات وإداريات جدارتهن في تطبيق قرار الدولة باستمرارية التعليم تحت أي ظرف. وأكدت أن تجربة التعلّم عن بعد، على الرغم من صعوبتها في بداية الجائحة، أكسبت المعلمة الإماراتية خبرة واسعة وقدرة على التعامل مع الحلول التعليمية الجديدة بمهارة كبيرة. ولفتت إلى أن دور المعلمة الإماراتية كان بارزاً في قدرتها على الحفاظ على حضور الطلبة خلال الحصص، سواء كانت افتراضية أو حضورية، من خلال جذبهم بأساليب تعليمية مختلفة.

ولفتت إلى أن المعلمة الإماراتية أيضاً كغيرها من النساء في هذا المجتمع تمكنت من إيجاد التوازن بين مسؤولياتها العملية وواجباتها تجاه عائلتها لتخرّج أجيالاً ستحمل لواء الدولة في المستقبل وتكمل مسيرة التميز التي عهدتها.

بدورها، أشارت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات: شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية أبهرت العالم في كل المجالات، وكان للمرأة الإماراتية دور مشهود في تلك المنجزات عبر الدعم المستمر والتمكين الذي نالته من طرف القيادة الحكيمة للدولة في مختلف ميادين العمل والإنجاز، ولا شك أن مجال التعليم كان أحد المجالات الرئيسة التي تركت فيها المرأة الإماراتية بصمة كبيرة من خلال انخراطها الواسع في مختلف مفاصل العملية التعليمية، سواء كانت مسؤولة أو مدرّسة أو موظفة في هذا الميدان، أو حتى أثناء تأدية أدوارها العائلية كربّة منزل ترعى أبناءها، وتسهر على جودة تحصيلهم العلمي والدراسي.

فريال توكل

ولفتت إلى أن مواصلات الإمارات لطالما شكّلت جزءاً من هذا الإنجاز الملهم في المجال التعليمي، ذلك أن الشركة دأبت على مدار أربعة عقود حتى الآن على تقديم خدمات النقل التعليمي المدرسي والجامعي على حد سواء، ناقلةً ملايين الطلبة من وإلى مدارسهم وجامعاتهم طوال تلك المدة. وأتاحت المؤسسة عبر مسيرتها الممتدة الكثير من الفرص للعنصر النسائي في جميع المستويات الإدارية، حتى بلغت نسبة الإناث الموظفات في أسرة مواصلات الإمارات إلى أكثر من 20 % من مجموع الموظفين، ونحو 12 % في الفئة القيادية العليا والوسطى، ومن بين هؤلاء آلاف الموظفات في مجال النقل المدرسي في وظائف إدارية وميدانية متنوعة، كلهن يعملن يداً بيد في خدمة أجيال المستقبل ودفع مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وقالت المهندسة خديجة النعيمي، مسؤولة جودة الإنتاج في شركة فيوليا الشرق الأوسط إنّ التزام الحكومة الإماراتية بتمكين المرأة قد سمح لها بمواصلة تعليمها ومتابعة دراساتها العليا بشكل أكبر والحصول على شهادات علمية متقدّمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل الطاقة والهندسة والعلوم البيئية. ومن خلال جهودها في هذه القطاعات، تساهم المرأة الإماراتية في تطبيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فضلاً على تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة على صعيد أوسع للعقود المقبلة.

ونوهت بدور المعلمة المواطنة خلال العامين الماضيين، اللذين يعتبران عامين استثنائيين في التعليم، وفُرض فيهما على المعلمات التأقلم مع التعليم عن بعد بسبب انتشار جائحة كورونا. واعتبرت أن المعلمات كن وما يزلن «بطلات» المجتمع، بعد أن تمكنّ من تحقيق قرار الدولة باستمرارية التعليم لجميع الطلبة على أرض الإمارات خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي توقفت فيها الدراسة في عدد من البلدان الأخرى.

جميلة المهيري: الإماراتية نموذج فريد عالمياًً

أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن يوم المرأة الإماراتية يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة خاضتها المرأة الإماراتية منذ بدايات تأسيس الدولة، فكانت وبفضل دعم القيادة الرشيدة شريكة في بناء المجتمع وركيزة أساسية من ركائز تطور وتقدم الإنسان الإماراتي.

جميلة المهيري

وأثنت معاليها على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي كانت وما زالت أكبر داعم للمرأة الإماراتية في مسيرتها، حيث كان لمبادراتها وإسهاماتها بالغ الأثر في وصول المرأة الإماراتية لما هي عليه الآن من تقدم وريادة وازدهار.

وبيّنت معاليها أن النموذج الإماراتي في الاحتفاء بالمرأة بات نموذجاً متفرداً بمعانيه ومضامينه على المستوى العالمي، وذلك بسبب الإيمان المطلق بقدرة المرأة الإماراتية على قيادة النمو والتطور في مختلف المجالات والقطاعات التي بالفعل أثبتت فيها المرأة الإماراتية جدارتها وقدرتها على إحداث إضافة نوعية فيها. وقالت معاليها: «استطاعت دولتنا أن تضمن لها مكاناً متقدماً على الصعيد الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين، إذ حققت الدولة المركز الأول إقليميا في مجال الأعمال والقانون، وكذلك الأول إقليمياً في مجال المساواة بين الجنسين والـ18 عالمياً، وذلك بفضل متابعة قيادتنا الرشيدة التي فتحت آفاق الإبداع والتنافس للمرأة الإماراتية وأوجدت البيئة الكفيلة بتحقيق ذلك، سواء على الصعيد الاجتماعي أو القانوني».

وأشارت معاليها إلى أن المرأة الإماراتية باتت تشغل مناصب قيادية في شتى المجالات إلى جانب حضورها المتميز في أهم القطاعات. إذ تشكّل المرأة الإماراتية ما نسبته 60 % من أعضاء مجالس الإدارات من فئة الشباب لعام 2020، وتشغل ما نسبته 18 % من قطاع الفضاء في الدولة، وإلى جانب ذلك سطرت المرأة الإماراتية حضوراً قوياً في مجمل جهود الدولة خلال مواجهة الجائحة إذ تشغل المرأة الإماراتية ما نسبته 81.5 % من الكوادر التمريضية المواطنة في الدولة.