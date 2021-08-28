الامارات | 221 مدرسة خاصة في أبوظبي تحصل على عدم ممانعة لاستقبال الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن 221 مدرسة خاصة في أبوظبي تحصل على عدم ممانعة لاستقبال الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة التعليم والعرفة، عن تنفيذ فرق الامتثال والتفتيش حملات مشددة على 221 مدرسة خاصة في الإمارة، مشيرة إلى أن نتائج حملات التفتيش أظهرت أن 100% من المدارس ممتثلة لسياسات إعادة فتح المدارس، وجاهزة لاستقبال الطلبة.

وأكدت الدائرة، أن سلامة المجتمع المدرسي أولوية قصوى، لذا نفذت فرق الامتثال والتفتيش حملات تفتيش مشددة شملت جميع مدارس الإمارة للتأكد من امتثالها وجاهزيتها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنه يتوجّب على المدارس الامتثال لمعايير صحية وإجراءات احترازية صارمة للتمكّن من الحصول على شهادة عدم الممانعة لإعادة فتح المدرسة.

وأشارت إلى متابعتها تطبيق المدارس الخاصة في أبوظبي للإجراءات الاحترازية، والالتزام بشروط إعادة الفتح عبر عدد من البرامج الرقابية تشمل برنامج عدم الممانعة في إعادة فتح المدرسة، وبرنامج الصحة والسلامة المدرسية، وبرنامج التقارير اليومية التي تتسلمها الدائرة من المدارس، وزيارات دورية لبرنامج الامتثال للتأكد من التزام المدارس بتطبيق سياسات الامتثال.

ولفتت الدائرة إلى تنفيذ جولات يومية للتأكد من التزام المدارس بتطبيق الاشتراطات الخاصة بإعادة الفتح لضمان سلامة الطلبة، والتأكد من وجود ملصقات في أماكن بارزة تتضمن الأرقام الخاصة بإبلاغ ذوي الطلبة والموظفين عن أي شكاوى أو ملاحظات متعلقة بإجراءات الصحة والسلامة.

وأكدت أنها ألزمت كل مدرسة بتشكيل فريق عمل «كوفيد-19»، المكون من فريق الاستجابة لمستجدات «كوفيد-19» والإدارات المعنية في المدرسة (شؤون الطلبة والموارد البشرية والشؤون الأكاديمية والتواصل المجتمعي)، مشيرة إلى أن فريق عمل «كوفيد-19» عليه التأكد من استكمال عدد من الإجراءات قبل إعادة فتح المدرسة.

وأشارت إلى أن الإجراءات تشمل إجراء تقييم عام للمخاطر لإعادة فتح المدرسة، وإجراء تقييمات المخاطر الفردية لجميع الطلبة من أصحاب الهمم، وتنظيف وتعقيم المباني تبعاً لاشتراطات ومواصفات إدارة المساحات والأنشطة، وتحديد المجموعات الكبيرة وتعميم مخطط الحركة والتنقل ووضع اللافتات، وتركيب معدات السلامة وتخزين الموارد، وإجراء الإعدادات اللازمة على جميع المساحات وفقاً للسياسات والبروتوكولات ذات الصلة، والتأكد من معرفة فريق الاستجابة لمستجدات «كوفيد-19» بالبروتوكولات الجديدة، والتأكد من استكمال جميع الموظفين والطلبة لمتطلبات العودة.

الفحص المجاني

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه سعياً لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلبة، تم السماح للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة وأصحاب الهمم إجراء فحص «كوفيد-19» مجاني في أي من مراكز الفحص الحكومية أو الخاصة، وستوفر بعض المراكز الفحص عن طريق اللعاب، مشيرة إلى أنه يتوجب على الطلبة الذين يختارون فحص اللعاب عدم الأكل والشرب لمدة 45 دقيقة قبل إجراء الفحص.

وأشارت الدائرة إلى توفير فحص «كوفيد-19» مجاناً للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق وموظفي المدارس في مراكز وتواريخ محددة لكل مدرسة.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أرسلت للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في مختلف مناطق أبوظبي جدولاً زمنياً لفحوص «كوفيد-19»، لضمان استفادة الطلبة والمدرسين وموظفي المدارس من الفحوص المجانية.

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