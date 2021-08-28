الامارات | ميكروسكوب.. طالب مواطن يبتكر قفازاً ذكياً يقود الكرسي المتحرك لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. طالب مواطن يبتكر قفازاً ذكياً يقود الكرسي المتحرك لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر طالب مواطن من مجلس الإبداع العلمي قفازاً ذكياً يساعد أصحاب الهمم وكبار المواطنين على قيادة الكرسي المتحرك وجلبه إليهم دون الحاجة إلى مساعدة أشخاص آخرين.

وقال الطالب علي حميد اللوغاني، لـ«الإمارات اليوم» إنه «شارك بمشروع القفاز الذكي الذي استغرق إنجازه نحو أربعة أشهر في مخيم هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضي للابتكار (مخيم تدرا الافتراضي - مسار متقدم)، وفاز بالفئة الذهبية أول من أمس».

وأوضح أن المشروع يتكون من قفاز مجهز بعدد من الإمكانات التقنية منها الحساسات، وبطارية الشحن، وتقنية الاتصالات المعيارية لنقل البيانات بين جهازين معاً (بلوتوث)، وغيرها، إضافة إلى الكرسي المتحرك المجهز بتقنية استقبال الإشارات عن طريق «البلوتوث»، وترجمتها، ثم التحرك باتجاه الشخص الذي يطلبه ذاتياً.

وأشار إلى أنه اختار هذا المشروع الذي يخدم المجال الصحي من أجل مساعدة فئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين الذين يواجهون مشكلة في الحصول على الكرسي المتحرك من تلقاء أنفسهم من دون مساعدة آخرين، ومن ثم يشعرون بصعوبة بالغة في التحرك من مكان إلى آخر.

وذكر أنه واجه عدداً من الصعوبات أثناء إنجازه المشروع، وتمكن من التغلب عليها عن طريق البحث عبر الشبكة العنكبوتية، والتواصل مع معلميه في المدرسة والمختصين في مجال التقنيات الحديثة إلى حلول لكل الصعوبات، مشيراً إلى أنه تلقى دعماً كبيراً من والديه اللذين يشجعانه على الابتكارات والاستمرار في تنفيذ المشروعات الابتكارية.

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