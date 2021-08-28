الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة (لاتيني) بتهمة تسهيل التعاطي لأنثى، وأرشدت المرأة عنه بعد القبض عليها، فتم ضبطه واعترف في التحقيقات بجريمته.

■ أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً ومندوب مبيعات (عربيين) إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في سرقة صنابير مياه وأنابيب نحاسية مملوكة لصاحب بناية، وضبطتهما الشرطة أثناء ارتكابهما الجريمة.

■ تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية أربعة (آسيويين) متهمين بسرقة لوحات سيارة.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن المتهمين اعترفوا بسرقة لوحات المركبات وبيعها إلى تجار مشروبات كحولية.

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