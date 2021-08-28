الامارات | «تنمية المجتمع» تصدر 27 ألف بطاقة لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تصدر 27 ألف بطاقة لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة تنمية المجتمع، بأن عدد بطاقات أصحاب الهمم التي تصدرها للمواطنين والمقيمين، لتخولهم الحصول على مجموعة من الحقوق والامتيازات، وفقاً للشروط المعتمدة، بلغ 27 ألفاً و623 بطاقة.

وكشفت أحدث إحصاءات الوزارة، أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة منذ تفعيل الخدمة، وصل إلى 41 ألفاً و746 طلباً، منها 36 ألف طلب تم تقديمها منذ عام 2014 حتى العام الجاري.

ويمكن لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين التقدم بطلب الحصول على البطاقة من فئات الإعاقة الذهنية أو السمعية أو البصرية أو الجسدية، بالإضافة إلى التوحد، والإعاقة المتعددة، والأمراض النفسية، وإعاقات التواصل، وقصور الانتباه، والنشاط الزائد.

ويمكن تعريف بطاقة أصحاب الهمم بأنها بطاقة شخصية تمنحها وزارة تنمية المجتمع للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من أصحاب الهمم، ما يكفل له الحقوق والخدمات المنصوص عليها في قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويستفيد المواطنون من أصحاب الهمم من عدد من المزايا المتعلقة بالحصول على السكن، ومجموعة من الخدمات الصحية، وكذلك من المساعدات المالية الخاصة بالتعليم، فضلاً عن خدمات التأهيل والعلاج المجاني في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن الوزارة في ديسمبر الماضي، فإن عدد الأشخاص من أصحاب الهمم على مستوى الدولة، بلغ خلال العام الماضي 25 ألفاً و590 شخصاً، بينهم 14 ألفاً و262 من المواطنين، و11 ألفاً و328 من المقيمين، موزعين على 11 فئة، حسب التصنيف الوطني الموحد للإعاقات.

وتشجع وزارة تنمية المجتمع أسر أصحاب الهمم على التقدم بطلب للحصول على البطاقة، لأنها تعد أداة لرصد الأعداد وفئات الإعاقة، وفقاً للفئات العمرية، ما يساعد الجهات المتخصصة على عملية تحديد الاحتياجات، وفهم الفجوات الموجودة في مجال دعم وعلاج أصحاب الهمم.

وأطلقت حكومة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وتقوم السياسة على عدد من المحاور التي تغطي مختلف جوانب واحتياجات أصحاب الهمم. ويتضمن محور الصحة وإعادة التأهيل، توفير رعاية صحية شاملة، ومجموعة من الفحوص الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير بحوث ودراسات الإعاقات، والمتلازمات الوراثية، والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عنه.

ويركز محور التعليم على تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، وتوفير معلمين ومختصين في مختلف الإعاقات والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاهد.

4 شروط للحصول على بطاقة أصحاب الهمم

حدّدت وزارة تنمية المجتمع، أربعة شروط للحصول على بطاقة أصحاب الهمم:

1 أن يكون من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين فيها إقامة قانونية.

2 أن يتم تشخيصه من قبل جهة طبية أو نفسية رسمية، ومعتمدة من إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة.

3 وجود التقارير الطبية أو النفسية التي تثبت وجود الإعاقة، من حيث نوعها وشدتها، والأدوات أو المعينات المساعدة التي يلزم استخدامها.

4 أن يكون المتقدم من أصحاب الهمم من فئات الإعاقة الذهنية أو السمعية أو البصرية أو الجسدية أو التوحد أو المتعددة.

بطاقة أصحاب الهمم

أفادت وزارة تنمية المجتمع، بأن مقدم طلب الحصول على بطاقة أصحاب الهمم، يحتاج أن يرفق طلبه بعدد من الوثائق، تتضمن صورة من الهوية لمواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامة سارية المفعول للمقيمين لمدة ستة أشهر فما فوق، بالإضافة إلى تقرير طبي صادر عن جهة معتمدة، وكذلك صورة شخصية بخلفية بيضاء.

• المواطنون من أصحاب الهمم يحصلون على مزايا سكنية وخدمات صحية ومساعدات مالية وتعليمية.

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