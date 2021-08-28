الامارات | «الهوية» توفر خدمة الترشح للإقامة الذهبية إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» توفر خدمة الترشح للإقامة الذهبية إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأنها وفرت خدمة الترشح للإقامة الذهبية عبر تطبيقها الذكي (ICA USAE SMART)، ويمكن لمن ينطبق عليه الشروط والمستوفين لشروط الحصول على الإقامة الذهبية التقدم بطلب الترشيح من أجل الحصول على الإقامة الذهبية، عبر خطوات بسيطة تشمل تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع رسوم الخدمة التي تبلغ 50 درهماً.

وقالت إن مقدم الطلب سيحصل على رسالة نصية وبريد إلكتروني خلال سير الإجراءات تفيد باستلام الطلب، وتطورات الطلب، وإذن الدخول عبر البريد الإلكتروني.

ونبهت إلى أنه سيتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وحول متطلبات الترشح للإقامة الذهبية، أوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأصحاب المواهب، يتطلب إحضار رسالة معتمدة من وزارة الصحة في الدولة بمزاولة مهنة الطب (الأطباء)، وإحضار رسالة توصية من مجلس الإمارات للعلماء أو رسالة من أمانة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي تفيد بأنه حاصل على ميدالية التميز العلمي (العلماء)، وصورة جواز السفر، وتأمين صحي.

وبالنسبة للمبدعين من أهل الثقافة والفن والمخترعين، يتطلب إحضار رسالة معتمدة من دائرة الثقافة والفنون في الإمارة المختصة، أو إحضار رسالة توصية من وزارة الاقتصاد إذا كان مقدم الطلب من المخترعين.

وبالنسبة للمديرين التنفيذيين، يتطلب منهم إحضار نسخة مصدقة من الشهادة الجامعية، شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات، شهادة راتب لا يقل عن 50 ألف درهم، إحضار عقد عمل ساري المفعول، وصورة جواز السفر، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد.

وبالنسبة للمتخصصين في المجالات العلمية ذات الأولوية، يتطلب منهم إحضار شهادة تخصصية في أحد المجالات النادرة التي تحددها الجهات المختصة في الدولة.

وبالنسبة للرياضيين إحضار رسالة توصية من الهيئة العامة للرياضة أو أحد المجالس الرياضية، إضافة إلى صورة من جواز السفر، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد.

وبالنسبة لحملة شهادات الدكتوراه، يتطلب إحضار نسخة مصدقة من شهادة الدكتوراه من قبل وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات ذات الأولوية.

رسالة توصية

ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنه بالنسبة للطلبة النابغين، تتضمن شروط إصدار التأشيرة إذا كانت من فئة الطلبة النابغين (طالب الثانوية)، إحضار رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم، وإذا كان من فئة الطلبة النابغين (طالب جامعي)، إحضار رسالة توصية من الجامعة توضح أن معدله التراكمي لا يقل عن (3.8).

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