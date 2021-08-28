الامارات | 994 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 وفيات وشفاء 1570

شكرا لقرائتكم خبر عن 994 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 وفيات وشفاء 1570 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 1570 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ووفاة أربع حالات من تداعيات الإصابة بـ«كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم تم إجراء 300 ألف و828 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وأوضحت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 714 ألفاً و396 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2035 حالة.

وكشفت عن شفاء 1570 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 698 ألفاً و989 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 65 ألفاً و128 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 17 مليوناً و990 ألفاً و193 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 181.90 جرعة لكل 100 شخص.

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