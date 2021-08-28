الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف

دعا سكان في أبوظبي إلى إصدار قائمة بالمنشآت الطبية والمراكز التي توفر فحص PCR السريع للكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وذلك لتسهيل الأمر على الراغبين في إجرائه في الحالات الطارئة.

إعلانات

شكت عميلة لدى شركة اتصالات استلامها إعلانات عن تخفيضات خاصة بالمشروبات الروحية، متسائلة عن مصدرها، وعن كيفية الوصول إلى رقم هاتفها المتحرك، علماً أنها لا تتعامل مع متاجر تبيع هذه المشروبات.

فحص

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة في أبوظبي إلى تخصيص أكثر من يوم لإجراء الطلبة فحص PCR للكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، في مراكز الفحص المحددة من قبل المدارس، وذلك لتفادي الزحام ومراعاة الظروف الخاصة لبعض الأسر.

سيارات

انتقد ملاك سيارات عدم تخصيص أماكن انتظار في محطات وقود بأبوظبي يمكن الانتظار داخلها أثناء غسيل السيارات بدلاً من اضطرارهم للوقوف في الشمس طوال الوقت المستغرق في عملية الغسيل، ما قد يعرضهم لحالات إعياء أو إغماء.

تطبيق

شكت عميلة لدى متاجر اللولو في دبي، تأخر توصيل طلباتها التي تطلبها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمتاجر، وذلك على الرغم من أن تحديدها لموعد تسليم الطلبات لا يكون عادة في يوم التقديم نفسه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news