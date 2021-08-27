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محمد بن زايد: نعتز بعطاء المرأة في الإمارات

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، عن اعتزازه بعطاء المرأة في الإمارات.
وكتب سموه على تويتر "نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة.. فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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