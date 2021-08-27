الامارات | تأجيل بدء دوام طلبة من "الحكومية" إلى الاثنين للحصول على نتيجة سلبية لـPCR

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بدء دوام طلبة من "الحكومية" إلى الاثنين للحصول على نتيجة سلبية لـPCR والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إمكانية التحاق الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول ‏على النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف لاختبار كوفيد 19 بالدوام المدرسي يوم الاحد المقبل، ‏ شريطة إحضار النتيجة السلبية لفحص الـ pcr يوم الاثنين، وذلك بسبب الإقبال الكبير على مراكز فحص كوفيد .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news