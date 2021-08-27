محمد بن راشد يهنئ أم الإمارات في يوم المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على جهودها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وكتب سموه على تويتر «في يوم المرأة الإماراتية، نهنئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ونهنئ بنات الإمارات بالإنجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها.. ونهنئ شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة».