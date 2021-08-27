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الامارات | متطوعات «زايد العطاء» يقدمن مليون ساعة عمل ميداني

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات منتدى المراة الإماراتية للعمل الإنساني، افتراضياً في أبوظبي، بمبادرة من إمارات العطاء، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بمشاركة نخبة من رواد العمل الإنساني النسائي من الإمارات والعديد من الدول الصديقة بتنظيم من برنامج القيادات الإنسانية النسائية الشابة وبرنامج الإمارات.
وأكدت المشاركات على الدور الريادي والإيجابي للمرأة في دعم وتعزيز آفاق العمل التطوعي والخيري محلياً وعالمياً من خلال مليون ساعة تطوع ميدانياً وإلكترونياً قدمتها المتطوعات في مبادرات زايد العطاء والبرامج الإنسانية المنبثقة عنها، ما أسهمت في الارتقاء والسمو بثقافة العمل الإنساني إلى آفاق واسعة وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والتطوعي للتطوع المجتمعي والعطاء الانساني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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