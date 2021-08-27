11 شرطاً صحياً للتوصيل الآمن للطعام

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت دائرة بلدية رأس الخيمة المنشآت الغذائية وشركات توصيل الأطعمة لاتباع جملة من النصائح المتعلقة بالتوصيل الآمن للطعام، لتقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور المستهلك.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: إن الإدارة وضعت عدداً من النصائح الخاصة بالتوصيل الآمن للأطعمة الخاصة بموظف توصيل تحديداً، منها 11 شرطاً صحياً بداية من ضرورة التوقف فوراً عن العمل عند ظهور أي أعراض متعلقة بفيروس كوفيد-19، والشرط الثاني مراجعة أقرب مركز صحي وإبلاغ الجهات الطبية في حال كان هناك اختلاط مع أشخاص مصابين. ذكرت أن الشرط الثالث والرابع التأكد من حصول العامل على البطاقة الصحية المهنية، التي تؤكد خلو موظف التوصيل من الأمراض السارية، وضرورة اعتماد مركبة أو دراجة نقل الأغذية من إدارة الصحة العامة قسم الرقابة الغذائية.

وأضافت: الشرط الخامس هو التأكد من غسل وتعقيم اليدين من قبل الموظف قبل وبعد عملية التوصيل، مع تجنب لمس الوجه والأنف والفم والأعين.

وأشارت إلى أن الشرط السادس، والسابع ضرورة ترك مسافة كافية لا تقل عن 1.5 متر بين موظف التوصيل والمستلم، وتجنب المصافحة أو التلامس عند الاستلام، والثامن ضرورة ارتداء موظف التوصيل الكمامة والقفازات ذات الاستخدام الواحد، والتاسع تنظيف وتعقيم صندوق حفظ الطعام بصورة دورية، سواء كان في المركبة أو الدراجة النارية. وذكرت أن الشرط العاشر، والحادي عشر، حفظ وتوصيل الطعام في درجات حرارة معتمدة، والالتزام بإيصال الأطعمة بالسرعة القصوى اللازمة، والتي تحول دون فساده أو تلوثه بالميكروبات. وأكدت الطنيجي، أن الإدارة تسعى وبشكل مستمر نحو تكثيف الحملات الرقابية على متعهدي المنشآت الغذائية المتواجدة في إمارة رأس الخيمة للتأكد من صحة وسلامة وأمن المجتمع.

وأضافت: التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية من قبل شركات توصيل الأطعمة، حيث تم اعتماد بعض الشركات التي طبقت الإجراءات وتم تصنيفها في رخصها التجارية بأنها من الشركات المطبقة للإجراءات.

ودعت الطنيجي المواطنين والمقيمين كافة في الإمارة إلى التأكد من تطبيق عمال شركات التوصيل كافة الاشتراطات، مع ترحيبنا بآرائهم وملاحظاتهم عبر الهاتف الخاص بمفتشي الإدارة عن طريق رقم الهاتف 0561777667، ليتم التأكد والمتابعة لكل ما قد يهدد أمن وصحة المجتمع. من جهتها، أكدت شركات توصيل الأطعمة التزامها التام بكافة الإجراءات المتبعة لتحقيق التوصيل الآمن للأطعمة وتسليمها المستهلك مستوفية الشروط المعتمدة، وقال إبراهيم محسن صاحب شركة توصيل: إن كافة المندوبين والمركبات والدراجات المستخدمة في عملية توصل الأطعمة يخضعون للاشتراطات الصحية والاحترازية المتعلقة بالحد من الفيروس المستجد لتقديم أفضل مستويات الخدمة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ الفحوص الدورية للمندوبين للتحقق من وضعهم الصحي وعدم تعرضهم إلى الإصابة بالفيروس، والعمل على التعقيم المستمر لكافة أسطول النقل المعني في عملية نقل وتوصيل الأطعمة للمستهلكين، بالإضافة إلى توفير الكمامات والقفازات للمندوبين لتوصيل الأطعمة مستوفية كافة الاشتراطات.

اتباع الإجراءات

أكد محمد مصطفى صاحب شركة توصيل، أن الشركة حريصة على توصيل ونقل الأطعمة آمنة إلى أيدي المستهلكين من خلال تنفيذ الفحوص الدورية للمندوبين العاملين وترك الأطعمة دون لمس، مع اتباع الإجراءات في حال رصد أي أعرض تظهر على المندوب. وأكد أن شركات توصيل الأطعمة لابد وأن تكون على قدر عال من الخدمات والكفاءة، حيث أصبح الوقت الراهن في ظل كورونا، يتطلب الاستعانة بشركات توصيل ونقل الأطعمة، بعيداً عن التوجه المباشر للمحال والمنشآت الغذائية، لضمان السلامة للجميع.