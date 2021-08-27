تفاهم بين «الإمارات للدراسات» و«الطوارئ والأزمات» بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّع الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور ناصر حميد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة، مذكرة تفاهم لتوثيق العلاقات الثنائية وتطويرها، في المجالات البحثيّة والفنية، وتعميق التنسيق بينهما، وذلك بمقر المركز في أبوظبي.

وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي أهميّة التعاون مع «مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»؛ الذي من شأنه الإسهام في خلق المسرّعات التي ترفع مستوى كفاءة الكوادر الوطنية وفاعليتها وقدرتها.

من جانبه قال الدكتور ناصر حميد النعيمي إن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤسسة رائدة يزخر تاريخها العريق بالعديد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مُعربًا عن اعتزاز «مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بتوقيع مذكرة التفاهم مع هذا الصرح الكبير؛ ما سيسهم في تطوير منظومة إدارة الأزمات في أبوظبي، ومشيراً إلى ضرورة تعزيز هذه الشراكة التي تلهم الجميع وتشجع على الإسهام في التطوير الطويل الأجل في الدولة ومؤسساتها.