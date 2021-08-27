المغرب توقع على ميثاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت المملكة المغربية على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، وذلك أثناء زيارة وفد رسمي مغربي إلى مقر وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، جرى خلالها بحث آفاق التعاون في المجال الفضائي بين البلدين الشقيقين.

ويأتي توقيع المملكة المغربية على الميثاق تلبيةً للمبادرة التي أطلقها في مارس عام 2019 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتشرف عليها وكالة الإمارات للفضاء، والرامية إلى تأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي، وتضم في عضويتها 14 دولة، هي: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، وعُمان، والكويت، والأردن، والجزائر، وتونس، والسودان، ومصر، ولبنان، والمغرب، والعراق، وموريتانيا.

وتهدف المجموعة العربية للتعاون الفضائي، التي انطلقت بمبادرة من دولة الإمارات وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، إلى تشجيع التعاون الفضائي العربي في جميع الأنشطة الفضائية ذات الأهداف المشتركة، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية، وتنسيق مواقف أعضاء المجموعة العربية لتبني رأي موحد في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالفضاء، وذلك في حدود المهام والاختصاصات المنوطة بالمجموعة، والعمل على تعاون فضائي عربي أوسع وأشمل في مجال الفضاء.

ورحب إبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء بتوقيع المملكة المغربية الشقيقة على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، وبزيارة الوفد الرسمي المغربي برئاسة الدكتور أدريس الحداني مدير عام المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي إلى مقر وكالة الإمارات للفضاء. وقال: «تأتي هذه الزيارة الأخوية تحت مظلة مبادرة المجموعة العربية للتعاون الفضائي في إطار تبادل الزيارات الثنائية لتبادل المعارف والخبرات وللتعرف على الإمكانيات ومناقشة آخر المستجدات وتوطيد العلاقات وبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة مع الدول العربية الشقيقة».

وبدوره، أكد الدكتور إدريس الحداني مدير عام المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي أن المملكة المغربية كانت حريصة على الانضمام إلى المجموعة العربية للتعاون الفضائي، كما أن المركز كان حريصاً على التوقيع على الميثاق الأساسي للمجموعة حضورياً، وخلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، في دلالة كبيرة على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لاسيما في مجال الفضاء.