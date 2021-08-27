وفد «الدفاع» يتفقد معرض القوات المسلحة في موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

زار وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع عدداً من الأجنحة الرئيسية في «معرض القوات المسلحة 2021» الذي يستضيفه مركز معارض باتريوت في العاصمة الروسية موسكو حالياً.

اطلع الوفد برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، خلال الجولة على أحدث المعدات والأسلحة والتقنيات العسكرية التي تعرضها كبريات شركات الدفاع في روسيا وعدد من الدول المشاركة في المعرض الذي انطلق يوم 22 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم غد السبت واستقطب زواراً من جميع أنحاء العالم.

والتقى وفد الدولة المشارك في المعرض عدداً من كبار المسؤولين العسكريين الروس وعبر الجانبان خلال اللقاءات عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين الصديقين.

وأكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري - في تصريحات له بهذه المناسبة - أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تأسيس علاقات تعاون وشراكات متينة في المجالات العسكرية مع الدول المختلفة.. واصفاً «معرض القوات المسلحة 2021» بأنه فرصة مميزة لإبرام شراكات من شأنها تعزيز جهود الدولة ومساهماتها في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والعالمي..

وقال: إن الحدث أتاح لوفد الدولة استكشاف أحدث المعدات والتقنيات العسكرية والاطلاع على أحدث تكنولوجيات التسليح والدفاع حول العالم.