شرطة دبي تستضيف شخصيات نسائية احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظم المجلس النسائي لشرطة دبي، ملتقى يوم المرأة الإماراتية الافتراضي تحت عنوان «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، استضاف خلالها روضة العتيبة، نائب سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأدارت الجلسة الرائد خبير العنود السعدي، مدير المجلس. كما شاركت النقيب حليمة السعدي، أول عنصر نسائي في فريق الخيالة في شرطة دبي تجربتها مع الحضور، وتضمن الملتقى ورشاً عملية قدمها الدكتور باسم بدر، استشاري في الطب النفسي، والطبيبة مريم السويدي، أخصائية في الطب النفسي، والطبيبة رقية فتحي، استشاري نساء وولادة.

ورفعت الرائد السعدي باسم شرطة دبي أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مؤكدة أن دعم سموها للمرأة الإماراتية كان السبب المحوري في ما حققته اليوم من مناصب قيادية ومراكز متقدمة في مختلف المجالات.

وأكدت روضة العتيبي أن عمل المرأة الإماراتية في الدبلوماسية حصل على دعم كبير، وحقق قفزات كبيرة خلال سنوات قليلة، منوهة بأن المرأة اليوم أصبحت تحتل 30% من إجمالي الموظفين الدبلوماسيين في الدولة، بعدما كان العدد لا يتجاوز 4 موظفات فقط عام 2003.

من جانبها، توجهت منى بوسمرة ضمن محورها دور المرأة الإماراتية في الإعلام، بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي مهدت الطريق لنجاح وتفوق المرأة الإماراتية، مؤكدة أن يوم المرأة الإماراتية الذي خصصته «أم الإمارات» يعد يوماً مضيئاً في المسيرة الوطنية.

وأكدت بوسمرة أن اقتحام المرأة المجال الإعلامي لعب دوراً مهماً في تحسين الصورة، لأن المرأة الأقدر على ترجمة رؤية القيادة في دورها في التنمية، ومواجهة التحديات وإيجاد حلول لها.

وأكدت أن دولة الإمارات تؤمن بأن التقدم والبناء والتنافسية العالمية وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة ساهم في وضع الإمارات في مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

بدورها، شاركت النقيب حليمة السعدي، تجربتها بوصفها أول عنصر نسائي في فريق الخيالة في شرطة دبي، مؤكدة أن شرطة دبي قدمت لها الدعم اللازم طوال سنوات عملها، حتى غدت اليوم أول عنصر نسائي في الخيالة.

نجاحات المرأة الإماراتية

في تصريح خاص من سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، قالت «في يوم المرأة الإماراتية، أود أن أعرب عن فخري بنجاحات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعبير عن امتناني اللامحدود لكل ما استطعنا أن ننجزه معًا وما نطمح لتحقيقه في هذا العصر، تواجهنا العديد من التحديات الهامة، وأعتقد أن المرأة لها دور أساسي وفعال لإيجاد الحلول لتعزيز وتطوير مجتمعنا وأنا واثقة بنجاحنا. أنا أحترم وأقدر إنجازات زميلاتي الإماراتيات».