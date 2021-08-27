3 مشاريع تعزز المشاركة المجتمعية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أنجز القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مجموعة من المشاريع والمبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الإمارة خلال الفترة الماضية، منها 3 مشاريع رئيسة، وتتمثل في مشروع سياسة العمل التطوعي في أبوظبي، ومشروع «لنتواصل»، ومشروع «رحلة أجيال»، حيث تستهدف تعزيز دور الأفراد سواء في الأعمال التطوعية أو ضمن مشاريع المنشآت الاجتماعية، ودعم الحلول لمواجهة التحديات في الإمارة وتعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع.

وحققت المشاريع خلال الفترة الماضية، مجموعة من الآثار الإيجابية، منها تعزيز ثقافة التطوع، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، وتوسيع نطاق العمل التطوعي ليشمل تخصصات نوعية جديدة وطرقاً حديثة تتناسب مع احتياجات الجهات المعنية وتتوافق مع متطلبات الفعاليات والمناسبات، كما ساهمت المشاريع في تعزيز المشاركة المجتمعية في تدشين وإطلاق المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، إضافة إلى تفعيل دور المشاركين من مختلف شرائح المجتمع في دعم الحملات الوطنية، مما ساهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمنح.

وشهدت الفترة الماضية، تزايد الإقبال على الانخراط في الفرص التطوعية المتاحة عبر صفحة إمارة أبوظبي ضمن موقع «متطوعين. إمارات»، وذلك بعد إطلاق دائرة تنمية المجتمع لسياسة العمل التطوعي والتي تعمل على تفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة، من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافهم، ضمن معايير مهنية ثابتة في بيئة آمنة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتسجيل الفرق التطوعية، وهو ما ساهم في تفعيل دور المتطوعين ومشاركتهم الميدانية البارزة لدعم جهود المؤسسات خلال فترة جائحة «كوفيد- 19»، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية الهادفة إلى توظيف الإمكانات لدعم الجهود من مختلف القطاعات.

ويتمثل المشروع الثاني في مشروع «لنتواصل»، والذي تم إطلاقه من خلال هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بهدف تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والتواصل في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث وفر البرنامج فرصة للمشاركة والاندماج الاجتماعي من خلال توسيع نطاقه ليشمل أبناء المجتمع كافة ومن خلال مجالات تضمنت الصحة والعافية والأعمال والتدريب والمجتمع والفن والثقافة، بما يعزز دعم أبناء المجتمع لاتباع نمط حياة صحي، وتعزيز القدرات الإبداعية، وترسيخ التعاون، وتفعيل لغة الحوار، وإرساء قيم التماسك المجتمعي من خلال زيادة الوعي بقضايا المجتمع، المتمثلة في الاستدامة والشمول الاجتماعي.

رحلة أجيال

يتمثل المشروع الثالث في «رحلة أجيال» وهو برنامج مجتمعي يستهدف تحقيق التكامل بين الأجيال ودعم الترابط المجتمعي بين المتطوعين الشباب وكبار المواطنين والمقيمين، والمساهمة في تعزيز جودة حياتهم وتلبية متطلباتهم، حيث شهدت الدورة السابقة منه تنظيمه افتراضياً لتمكين كبار المجتمع من مواطنين ومقيمين من التفاعل والتواصل مع المتطوعين الشباب بشكل أسبوعي ومشاركة خبراتهم وتجاربهم، بما ساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية بين مختلف فئات المجتمع.