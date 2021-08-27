أمينة الطاير: المرأة الإماراتية.. طموح وعطاء

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

هنأت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأكدت أن المرأة على مر الأزمنة تمثل الطموح والإشراق والعطاء.

وقالت في مستهل تصريحها: بدايةً، نترحم على المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وعلى القادة المؤسسين، فقد كان الراحلان الكبيران شديدي الحرص على تأسيس جيل نسائي قادر على مشاركة الرجل في القيادة والتميز والنهضة والتطوير وتمكين المرأة الإماراتية في شتى المجالات.

وأضافت، ونحن نحتفل اليوم بهذه المناسبة تعزيزاً ودعماً للمرأة الإماراتية ودورها الريادي، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لأغلى الأمهات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ونثمن دورها الريادي لدعم ومساندة وتمكين المرأة الإماراتية، والتهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية موصولة لأم الجود حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مثمنين جهودها ودورها الاستثنائي والرائد دعماً للمرأة والطفولة الإماراتية المبدعة.