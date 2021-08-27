«أبوظبي للدفاع المدني» تكمل جاهزيتها للعام الدراسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 - 2022م، مؤكدة أهمية تعزيز السلامة والوقاية للطلاب، وحمايتهم من جميع المخاطر.

وأوضحت أنها أعدت خطة لتنفيذ زيارات وقائية للمدارس تقوم بها طواقم التفتيش لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية في مختلف مدارس إمارة أبوظبي، كإجراء احترازي لحماية وسلامة الطلبة ومدارسهم.

وأكدت أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من الحوادث.

وحثت إدارات المدارس الحكومية والخاصة على ضرورة التأكد من إجراءات الأمن والسلامة العامة، وصلاحية أجهزة كاشف الدخان، ومعدات أطفاء الحرائق، وخطط السلامة والإخلاء وفحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء، والتأكد من عملها وجاهزيتها، وخلو مسارات الطوارئ، وصلاحية بوابات الخروج عند الحريق، وتثبيت لوحاتها الإرشادية، وتوضيح مسارات الأخلاء ونقاط التجمع عن الحريق.

وأكدت الحرص على التنسيق والتعاون مع إدارات المدارس في تقديم نصائح وارشادات حول متطلبات واحتياجات السلامة وثقافة الإخلاء في أوقات الطوارئ، واستخدام طفايات الحريق وشبكة خراطيم الماء المطاطية في المبنى.