نوال الحوسني: إنجازات مشهودة للمرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «المرأة الإماراتية التي تكتب قصص النجاح الملهمة في ميادين العلوم والابتكار والتكنولوجيا بفضل التمكين الراسخ من القيادة الرشيدة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى في تسريع تبنّي الاستدامة وإنجاح التحول نحو مجتمع المستقبل الذكي القائم على الطاقة النظيفة. المرأة الإماراتية استطاعت خلال 50 عاماً من عمر اتحاد الدولة تحقيق إنجازات تاريخية مشهودة في مجالات التميز العلمي والأبحاث والابتكارات والاختراعات، وتسلمت المناصب القيادية في المؤسسات والشركات والوزارات، ولعبت دورها المأمول في دعم جهود مكافحة التغير المناخي، وهي اليوم تسهم بدور جوهري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.