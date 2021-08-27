محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من معالي سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا الصديقة، جدد خلاله شكره وبالغ تقديره للتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان، إضافة إلى دبلوماسيي الدول الصديقة والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان خلال هذه الظروف والتحديات الصعبة.

وأكد معالي سكوت موريسون أن التسهيلات الإماراتية كان لها كبير الأثر في دعم جهود الحكومة الأسترالية العاجلة في إجلاء مواطنيها وحاملي التأشيرات من أفغانستان والآلاف من مواطني الدولة الصديقة.

كما تبادل سموه ورئيس وزراء أستراليا، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.