الامارات | الجهات الحكومية في أبوظبي تعود للطاقة الاستيعابية القصوى 5 سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات الحكومية في أبوظبي تعود للطاقة الاستيعابية القصوى 5 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى داخل مقار عمل الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الموظفين وسلامتهم، اعتباراً من الخامس من سبتمبر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أنه اعتباراً من الخامس من سبتمبر، على الموظفين المطعّمين أو المعفيين من التطعيم إظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن، للسماح لهم بدخول مقار العمل، وإجراء الفحوص وفقاً للبروتوكولات الحكومية. وعلى الموظفين غير المطعّمين إجراء فحص مسحة الأنف كل سبعة أيام.

وفي حال عدم الالتزام بمواعيد الفحص، يعتبر عدم دخول الموظف مقر العمل انقطاعاً عن العمل، وتخصم المدة من رصيد إجازته الدورية، وإن لم يكن له رصيد يخصم من راتبه الإجمالي.

وعلى العملاء المطعمين إبراز المرور الأخضر، ويلتزم غير المطعمين بإبراز نتيجة فحص سلبية، لم يمض عليها أكثر من 48 ساعة.

ويسمح بالعمل «عن بعد» لأحد الأبوين، ممن لديهم أبناء في الصف العاشر فما دون.

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