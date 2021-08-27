الامارات | «كهرباء الشارقة» توصل الغاز إلى 112 مشروعاً في كلباء وخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» توصل الغاز إلى 112 مشروعاً في كلباء وخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز مكتب الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية، التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، توصيل الغاز الطبيعي إلى 112 مشروعاً سكنياً بمدينتي كلباء وخورفكان، والتوسع في شبكات الغاز الأرضية بطول 26 كيلومتراً، وتمديد خطوط رئيسة لدعم الشبكات الأرضية تسعة كيلومترات، والانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى بمنطقة الاحراي بمدينة خورفكان بطول 22 كيلومتراً، ليستفيد منها نحو 205 فلل سكنية، وذلك في النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الحوسني، بأن مشروع الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية شهد تطوراً كبيراً، حيث تم إنجاز أكثر من 130 كيلومتراً، ليستفيد أكثر من 560 مشتركاً في مختلف المناطق بمدينة كلباء، وعمل تمديدات بطول 160 كيلومتراً، وتوصيل الخدمات لأكثر من 1600 مشترك في خورفكان، وجارٍ تنفيذ المزيد من التمديدات.

وأكد أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، والتشجيع على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة، والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأوضح أن مشروع الغاز الطبيعي يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة، وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال «الأسطوانات»، حيث يسهم في الحفاظ على البيئة، ومتوافر طوال ساعات اليوم، ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأشار إلى اكتمال كل الترتيبات اللازمة لتمكين المشتركين في هذه المناطق الجديدة من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي، ويمكن للمشتركين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة فور الإعلان عن الانتهاء من الخطوط الرئيسة.

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