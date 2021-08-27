الامارات | بلدية دبا تصادر 25 كيلوغراماً من المواد المحظورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا تصادر 25 كيلوغراماً من المواد المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن الحملات والجولات التفتيشية على المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، أسفرت عن ضبط ومصادرة 25 كيلوغراماً من المواد المحظورة (البان، والنسوار، والتبغ، والمواد الأولية التي تستخدم لتحضيرها)، منذ بداية العام حتى بداية أغسطس الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وأوضح أن البلدية تنفذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة، من أجل الحد من انتشار ظاهرة تناول تلك المواد الضارة بين الشباب، ومنع بيعها في الأسواق، وأضاف أن «البان» مادة مضرة بصحة الإنسان، وتسبب أمراض عدة تضر الجهاز العصبي، ولها تأثير المواد المخدرة نفسها.

وأشار إلى أنه تتم ملاحقة الأشخاص الذين يبيعون تلك المواد من قبل الشرطة والبلدية، حفاظاً على سلامة المستهلكين، ونظافة البيئة، مضيفاً أن هذه المادة تشوّه الطرق والمباني.

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