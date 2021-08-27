الامارات | «أسرية الشارقة» تعزز الصلات الاجتماعية بـ 17 برنامجاً تدريبياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسرية الشارقة» تعزز الصلات الاجتماعية بـ 17 برنامجاً تدريبياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، تحت عنوان «تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية»، 17 برنامجاً تدريبياً وحلقة حوارية، استهدفت نحو 2000 شخص ضمن حملة «الوطن أسرة».

وتضمنت البرامج، التي قدمها نخبة من المستشارين والمختصين في شؤون الأسرة، جوانب توعية وإرشادية عدة، من شأنها تقوية وتعزيز العلاقات الاجتماعية، ونشر الوعي بين فئات المجتمع لبناء الشخصيات الإيجابية في المجتمع، تكون قادرة على التواصل بفاعلية ترتقي إلى بناء أسر قوية ومتماسكة، وتطوير التواصل بين فئات المجتمع، وأوصت الحلقات الحوارية بضرورة العمل على ترسيخ دور الخدمات الاجتماعية في عملية التلاحم المجتمعي، وتعزيز قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية لبناء مجتمع متماسك، إلى جانب العمل على استثمار أفكار ومهارات الشباب، وتفعيل دورهم في بناء الأسر المستقرة لمجتمع متماسك.

وأكدت المنسق العام لحملة «الوطن أسرة»، خديجة النقبي، أن المشاركة الواسعة من قبل أفراد المجتمع في البرامج والحلقات الحوارية، التي نظمتها الإدارة خلال محور تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية، يؤكد نجاح الحملة في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في تفعيل دور الأفراد في المجالين الأسري والاجتماعي، وإكسابهم الخبرات التي تساعدهم على تعزيز علاقاتهم الاجتماعية. وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين، المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، على أهمية تعزيز ثقافة التلاحم، وتعزيز الصلات لما لها من أثر في تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ مفهوم الحب والتعاضد والتآخي.

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