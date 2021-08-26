الامارات | عمار المعلا: في يوم المرأة الإماراتية.. كل عام وأنتن شركاء النجاح

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار المعلا: في يوم المرأة الإماراتية.. كل عام وأنتن شركاء النجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية ودورها في بناء الوطن، مضيفاً: في يوم المرأة الإماراتية، نشعر بفخر بما حققته المرأة الإماراتية على الصعد كافة، إذ أثبتت في كافة مواقع المسؤولية أنها شريك أساسي فعال في تقدم الدولة وازدهارها وبصماتها واضحة في إنجازات الدولة.

وقال المعلا: أن هذا الدور الذي تقوم به المرأة الإماراتية في بناء الوطن جاء بدعم من قادتنا الذين أولوا المرأة أهمية بالغة لدورها الكبير في بناء المجتمع وازدهار الدولة وتقدمها، مشيداً بما تقدمه أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الإتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم المرأة الإماراتية وتعظيم دورها في استكمال عطائها قائلاً: كل عام وأنتن شركاء النجاح.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

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