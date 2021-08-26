الامارات | اعتبار من 5 سبتمبر.. العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى في الجهات الحكومية بابوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبار من 5 سبتمبر.. العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى في الجهات الحكومية بابوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى داخل مقار عمل الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الموظفين.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أنه اعتباراً من 5 سبتمبر، على الموظفين المطعمين أو المعفيين من التطعيم إظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن للسماح لهم بدخول مقار العمل، وإجراء الفحوصات وفقاً للبروتوكولات الحكومية. وعلى الموظفين غير المطعمين إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام.

وفي حال عدم الالتزام بمواعيد الفحص، يعتبر عدم دخول الموظف لمقر العمل انقطاعاً عن العمل، وتخصم المدة من رصيد إجازته الدورية، وإن لم يكن له رصيد يخصم من راتبه الإجمالي.

وعلى الزوار العملاء المطعمين إبراز المرور الأخضر، في حين يلتزم غير المطعمين بإبراز نتيجة فحص سلبية لم يمض عليها أكثر من 48 ساعة

ويسمح بالعمل عن بعد لأحد الأبوين ممن لديهم أبناء في الصف العاشر فما دون، على أن يكون الابن معفياً من العودة إلى الدراسة حضورياً بناءً على إفادة من الجهة الصحية المختصة وتوفير كتاب من المؤسسة التعليمية. كما يسمح بالعمل عن بُعد وفقاً لتقدير جهة العمل.

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