"حول الإمارات للمفروشات" تكشف عن إطلاق تشكيلتها الجديدة لمطابخ ذكية جديدة كلياً

بحضور أهل الصحافة والإعلام، وجمع غفير من مهندسي التصميم الداخلي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ افتتحت "حول الإمارات للمفروشات"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأثاث على صعيد المنطقة؛ قسمها الجديد والخاص بالمطابخ المصممة حسب الطلب، والذي يعد نقلة نوعية وإضافة جديدة في عالم المطابخ، حيث كشفت الستار عن تشكيلتها الجديدة والتي تضم مجموعة من التصاميم المبتكرة والجديدة كليا.

هذه التشكيلة الجديدة الحاصلة على شهادة ISO 9001 تم تصميمها بواسطة مجموعة من أفضل خبراء التصميم في إيطاليا. حيث تأتي هذه المجموعة الجديدة متوفرة في خمس تصاميم متعددة الأشكال والألوان جمعت بين الأناقة والكفاءة وذكاء التصميم لمواكبة أحدث التوجهات العصرية مع ضمان سنتين للحصول على أعلى درجات الكفاءة و التحمل لاحتياجاتك اليومية.

تتميز هذه التشكيلة الجديدة بخزائن ذكية وواسعة ذات نظام إغلاق ناعم لضمان قوة التحمل والتشغيل السلس، إضافة الى استغلال المساحات بشكل مثالي مع خيار إضافة أجهزة مدمجة مخفية وتشطيبات الأسطح وكل ذلك وفقا لاختيارك لتناسب جميع الأذواق والاحتياجات. كما تم توفير الأجهزة من قبل عدد من العلامات التجارية الكبرى مثل Elba و Elica و Foster و Liebherr و Teka و Electrolux.

بذلك رفعت "حول الإمارات" سقف أفكار التصاميم العصرية للمطابخ الذكية التي تجمع بين الحداثة والذكاء والعملية في التصاميم الحديثة مع الحفاظ على ميزة العرض بأسعار تنافسية لتصبح بذلك الوجهة الأفضل والأوفر في مجال تصميم المطابخ الإيطالية الذكية ذات الجودة المتكاملة.

باستثمار للمساحات بالشكل المثالي واستخدام ذكي للألوان التي تتميز بالفخامة والهدوء كالأبيض، البيج، الرمادي الفاتح والداكن، مع لمسات من ألوان الحيوية والتميز كالأحمر تفردت هذه التصاميم الجديدة بالخصوصية والتميز لتقديم أفضل الخيارات التي تتناسب مع أصحاب الذوق الرفيع.