الامارات | «رافد» توفر فحصاً وغسيلاً مجانياً لسيارات النساء في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «رافد» توفر فحصاً وغسيلاً مجانياً لسيارات النساء في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة رافد لحلول المركبات، عن منح جميع النساء في الدولة فرصة الحصول على فحص وغسيل مجاني للسيارات لمدة أربعة أيام، بدأت من 28 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وأكدت أن المبادرة الجديدة «نساء الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تعبيراً عن تقديرها لمساهمات النساء في الدولة، وعطاءاتهن اللامحدودة في بيوتهن نحو عائلاتهن وفي مختلف مواقع العمل، من خلال منحهن هذه الهدية التقديرية التي تشمل جميع النساء المواطنات والمقيمات على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، سالم سعيد المدفع، إن إطلاق مبادرة نساء الإمارات يأتي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، ومساهمة في رد جزء من الجميل إلى النساء في دولة الإمارات، التي يحتفل المجتمع بأسره، بجهودهن ومثابرتهن والتزامهن نحو وطنهن وأسرهن وأعمالهن، ونعتبر هذه المبادرة جزءاً من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة العليا للشركة.

وأكد المدفع أن الدولة بفضل توجيهات قيادتها، تقدم للمرأة كل سبل الدعم والتمكين كي تظل مساهمة فاعلة في تطور مجتمعها ونهضة وطنها، وتوفر لها الفرص التي تراعي قدراتها وتمنحها إمكانيات التقدم، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات التي تنعكس إيجاباً على مختلف المجالات وجميع القطاعات، وتمنح في الوقت نفسه المرأة ثقة أكبر بقدرتها على الريادة والتميّز والعطاء.

ويمكن لجميع النساء في الدولة الاستفادة من هذا العرض المجاني، من خلال زيارة المركز الرئيس للشركة (اوتوإكسبرس)، الواقع في منطقة العزرة على طريق الشارقة الدائري، وذلك من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وتقدم الخدمة حسب أولوية الحضور دون حجز مسبق.



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