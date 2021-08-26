مفاجآت صيف دبي تقدم العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والكثير من الخيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع

مع قرب إسدال الستار على دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، لا يزال بإمكان المتسوقين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع واستكشاف مجموعة كبيرة من العروض الترويجية الكبرى، وصفقات العودة إلى المدارس، والفعاليات الترفيهية المباشرة، وعروض الطعام، وباقات الإقامة المتميزة.
ويمكن لسكان دبي وزوارها الذين يتوجهون إلى مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة، الاستمتاع بأفضل صفقات وفعاليات مفاجآت صيف دبي قبل اختتام هذا الحدث المميز في 4 سبتمبر.
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